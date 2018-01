Inter-Rafinha, Ausilio tornato a Milano: il Barcellona prende tempo Il ds nerazzurro ha fatto ritorno in Italia dopo l'incontro col Barcellona. Stasera va in panchina

17 gennaio 2018

Il ds dell'Inter Piero Ausilio è tornato in Italia: attorno alle 17 è sbarcato a Milano dopo aver incontrato il Barcellona per trattare l'arrivo di Rafinha. La situazione non si è sbloccata, con i catalani che prendono tempo. L'Inter ha presentato ufficialmente l'offerta: prestito fino a giugno e diritto di riscatto fissato a 35 milioni.

Non è stata fissata una deadline per la risposta dei catalani. Intanto l'Inter si muove su piste parallele, in attesa di capire anche la soluzione del caso Ramires. Se dovesse saltare Rafinha, si ipotizza l'arrivo di un altro giocatore straniero: si è fatto il nome di Dani Ceballos del Real Madrid.

L'offerta dell'Inter è la stessa trapelata nelle scorse ore: prestito fino a giugno, nessuna clausola nell'offerta e nessuna presenza di bonus. Il Barcellona ha ascoltato la proposta nerazzurra, che prevede anche il diritto di riscatto a 35 milioni, ma non ha dato una risposta.

Di sicuro l'Inter ha in mano la carta dell'accordo con il giocatore, che si trasferirebbe volentieri a Milano: non gioca da aprile per un problema al menisco. Intanto è stato convocato dal Barcellona per la sfida di questa sera in Coppa del Re e parte dalla panchina. In attesa che il Barcellona dia una risposta, l'Inter batterà altre strade.

PROPOSTO STURRIDGE Torna a circolare il nome di Sturridge per l'Inter. Il giocatore inglese è ormai fuori dagli schemi di Klopp e nel Liverpool non scende in campo da tempo. L'agente del giocatore l'ha nuovamente proposto ai nerazzurri: i dirigenti stanno valutando la situazione, considerando anche i tanti infortuni che hanno sempre caratterizzato la carriera del 28enne.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X