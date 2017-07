Inter, pronto il rilancio per Vidal

24 luglio 2017

Scatterà così una nuova offensiva verso il Bayern Monaco. L'Inter avrebbe pronta un’offerta da 45 milioni di euro per la società bavarese e un quadriennale da quasi 7 milioni per il giocatore. E la famiglia Zhang è disposta a salire al massimo fino a 50 milioni di euro. Trattare con i tedeschi non è semplice, ma se si aprisse uno spiraglio Ausilio e Sabatini sfrutteranno l'occasione.



I nomi caldi per la difesa sono Issa Diop del Tolosa, Mouctar Diakhaby ed Emanuel Mammana del Lione, Aymen Abdennour del Valencia e Mauricio Lemos del Las Palmas. Qui si potrebbe anche aspettare agosto inoltrato viste le ottime risposte che sta fornendo in questo avvio di stagione Murillo. Il colombiano, però, piace tantissimo in Spagna e non è escluso che alla fine lasci Milano nonostante i progressi.