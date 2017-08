Inter, pressing su Keita: ma irrompe De Laurentiis

28 agosto 2017

L'Inter insiste per Keita. Jovetic al Monaco per 11 milioni apre la strada per il rilancio. Previsto un nuovo incontro con la Lazio per avvicinare le parti ("Keita all'Inter non è un'operazione ipotizzabile, siamo molto lontani da quello che ci aspettiamo", ha detto il ds Tare). Ora il quadro potrebbe cambiare: l'Inter aspetta il via libera di Suning per proporre un prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato a 20 milioni.