Inter: Pioli sotto esame, ma Simeone non arriva

28 febbraio 2017

Stefano Pioli ha due mesi per tenersi stretta l'Inter. L'attuale tecnico dovrà centrare almeno il quarto posto che vale la qualificazione diretta all'Europa League per rimanere sulla panchina nerazzurra. Suning, intanto, si sta guardando intorno: Diego Simeone, come riporta As, ha già comunicato all'Atletico che rimarrà anche l'anno prossimo, ultimo anno di contratto. Il grande sogno dei cinesi è Antonio Conte .

La sconfitta contro la Roma fa scricchiolare la posizione di Pioli. Dopo la deludente prestazione di San Siro, il tecnico sale sul banco degli imputati. Assetto tattico sbagliato, mancato riequilibrio della squadra e assenza di vittorie contro le big sono i capi d'imputazione al tecnico emiliano che ha due mesi per tenersi la panchina nerazzurra. Certa la conferma in caso di terzo posto, probabile anche con il quarto che garantisce l'accesso diretto all'Europa meno prestigiosa.



Normale, quindi, che Suning ci guardi intorno in caso di fallimento degli obiettivi. Fino a stamattina la rosa dei candidati sembrava ristretta a due nomi, quelli di Simeone e Conte, ma ora in lizza c'è solo l'allenatore del Chelsea. Secondo lo spagnolo AS, infatti, il Cholo avrebbe già assicurato i dirigenti colchonero che rispetterà il suo contratto (a scadenza 2018), restando all'Atletico nell'anno storico in cui il club si trasferirà nel nuovo impianto Wanda Metropolitano. Con l'ex Juve, invece, si tratta di riannodare i discorsi avviati in autunno e poi finiti lì, quando il Chelsea ha cominciato a volare e l'Inter ha sostituito De Boer con Pioli. Solo un progetto davvero convincente e qualche grande colpo di mercato convincerebbe l'allenatore salentino a lasciare Londra, probabilmente da vincitore.