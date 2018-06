Inter, Perisic chiama Dzeko: "Vieni anche tu e ci siamo"

27/06/2018

Ausilio è a caccia di un attaccante esterno per rinforzare il reparto, considerando che serve un'alternativa a Candreva e che la prossima stagione la squadra sarà impegnata anche in Champions. Politano, a gennaio vicino al Napoli, è il nome in cima alla lista dei nerazzurri che per il giocatore vogliono chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto intorno ai 25 milioni. Un'operazione nella quale verrebbero inseriti anche i giovani Merola e Zappa, pronti a trasferirsi in neroverde. Ma Carnevali, dg del Sassuolo, per ora frena: "Vale 30 milioni come Berardi. I nostri gioielli non partono per meno. Anzi, se vendiamo uno, l'altro resta".



Nel frattempo Nainggolan è sbarcato a Milano e giovedì verrà ufficialmente presentato. Un trasferimento, quello dalla Roma all'Inter, che ha reso infelice Edin Dzeko: "Oggi sono triste, e per colpa tua Radja - ha scritto il bosniaco su Instagram -. Non ti volevo vedere andare via. Ci mancherai, ma ti voglio bene". Un post nel quale si è inserito puntualmente Ivan Perisic, amico di Dzeko ed ex compagno del centravanti ai tempi del Wolfsburg: "Vieni anche tu e ci siamo". Un vero e proprio invito, quello di Perisic, che in tempo di mercato, chissà, potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di più concreto...