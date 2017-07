Inter, Perisic ai saluti: lo United vuole chiudere entro martedì

16 luglio 2017

Entro 48 ore dovrebbe essere tutto ufficiale: Ivan Perisic saluta l'Inter e va da Mourinho. Il croato non partirà così per la tournée in Cina ma farà rotta verso l'Inghilterra, a Manchester: lo United vuole chiudere entro martedì. E' però giallo in merito a un presunto accordo tra le due società per una cifra vicina ai 46 milioni di euro dato da Espn: notizia lanciata via twitter e poi smentita dalla stessa emittente. Ma cifre a parte, l'Inter pretende almeno 50/55 milioni, i Red Devils hanno deciso di sferrare l'attacco decisivo.