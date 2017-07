Inter: per Vidal Ancelotti alza il muro

26 luglio 2017

Arturo Vidal rischia seriamente di rimanere solo un sogno di mezza estate. L'Inter ci sta provando in ogni modo, ma Ancelotti non ci sente e continua a ribadire l'incedibilità del cileno. E per la prima volta, da Nanchino, si rivolge direttamente ai nerazzurri, invitandoli gentilmente a mollare la presa. Ora la palla ripassa a Sabatini.



Poi l'allenatore del Bayern passa dal mercato al campo. "Sarà una partita importante, in questo contesto possiamo giocare in modo organizzato. L'Inter ha un nuovo allenatore che ha tanta esperienza, poi vedremo se arriveranno nuovi calciatori".



Ancelotti ha parlato anche del suo futuro e di un possibile ritorno in Italia. "Sono molto felice qui, la mia concentrazione è tutta per il Bayern Monaco. Certo, sono italiano e quindi è normale pensare per il futuro a un ritorno: può essere un'opzione, ma non per l'immediato".