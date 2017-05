Inter: per la panchina spunta l'idea Sarri, ma...

3 maggio 2017

Riecco il casting Inter per la panchina. La società nerazzurra è al lavoro per trovare il sostituto di Stefano Pioli che certamente non sarà confermato. Corsa a tre tra Spalletti, Conte e Simeone, ma nelle ultime ore è nata anche l'idea Sarri. Ausilio, prima della sfida di domenica, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha fatto un sondaggio con il tecnico del Napoli. Strapparlo a De Laurentiis, però, è quasi impossibile: il contratto fino al 2019 e la clausola di 8 milioni di euro pare una montagna troppo alta da scalare, anche per Suning. Cifra troppa alta per un allenatore: solo Abramovich nel 2011 si era spinto a tanto per portare via Villas Boas al Porto con 15 milioni.



Il sogno è sempre quello di Antonio Conte, ma anche questa strada è in salita. Il Chelsea vuole blindare il tecnico che è vicino alla conquista della Premier League e nelle ultime ore anche il Psg si sarebbe fatto avanti per prenderlo al posto di Emery. Difficile competere con queste due potenze europee anche per il fair play finanziario. Poi restano Simeone e Spalletti. Il Cholo, sponsorizzato da Zanetti, è sempre l'alternativa di lusso e ora che l'Atletico ha preso un'altra batosta dal Real potrebbe aver voglia di cambiare.



La pista più facile, però, porta all'attuale tecnico della Roma che nelle settimane scorsa ha già avuto contatti con la dirigenza nerazzurra. L'allenatore toscano, in attesa di parlare con i giallorossi, è pronto a sposare il progetto nerazzurro.