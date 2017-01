Inter, per la fascia piace Ricardo Rodriguez

4 gennaio 2017

Non solo Gagliardini. Il mercato di rafforzamento dell'Inter a gennaio prevede anche l'innesto di un terzino titolare. Non un mistero per la formazione nerazzurra, da tempo a caccia di un esterno in grado di garantire spinta e copertura. E se i nomi classici, ovvero quelli di Darmian e Criscito, viaggiano su piste al momento freddine, il grande sogno per gennaio porta in Germania e in particolare a Wolfsburg: si chiama Ricardo Rodriguez e sarebbe un colpo molto, molto importante.

Diciamolo subito. La strada che porta a Rodriguez è più che in salita, per una serie di motivi ben noti. Si parte dal cartellino del giocatore svizzero, valutato almeno 25 milioni di euro. Poi si passa dall'interesse, forte, di Chelsea e Arsenal, che si stanno dando battaglia per il terzino mancino. E che non avrebbero problemi a investire in contanti, soprattutto i Blues che hanno appena incassato quasi 70 milioni di euro per la cessione in Cina di Oscar.



E poi ci sono tutti i fili che l'Inter deve muovere per agire nella finestra di gennaio. Quelli legati al Fair Play Finanziario e alle necessarie cessioni per sfoltire una rosa troppo ricca di giocatori. Due tasselli fondamentali. Il primo, quello del FFP, è aggirabile soltanto proponendo prestiti con diritto di riscatto (e non obbligo, che la Uefa considera alla stregua di titoli definitivi). Il Wolfsburg ha appena ceduto Draxler per 45 milioni di euro al Psg, ma le posizioni dei tedeschi su Rodriguez, secondo Tuttosport, non sono poi così rigide. E ci potrebbe essere un'eventuale apertura se l'Inter dovesse bussare alla porta.



Le cessioni, invece, sono più complicate. Detto che Melo sta per firmare col Palmeiras e che su Jovetic c'è il forte interesse del Siviglia, l'Inter deve cercare di piazzare altri giocatori. Per quanto riguarda i terzini, D'Ambrosio potrebbe a breve rinnovare, mentre sono in uscita Santon (piace alla Sampdoria) e Nagatomo (che preferirebbe restare). Poi c'è la questione Biabiany, che potrebbe andare al Bologna, mentre Gnoukouri non ha ancora accettato il prestito al Crotone.



Tutti tasselli che si devono incastrare per permettere poi ai nerazzurri, magari negli ultimi giorni di gennaio, di provare a dare l'assalto a Rodriguez. Anche perché Darmian - per bocca di Mou che ha bloccato tutte le partenze in prestito - è sempre più lontano. E annodare i fili di una trattativa con lo Zenit per Criscito non sembra essere all'ordine del giorno in casa nerazzurra. E allora Rodriguez, forte, mancino, di caratura internazionale e con grande attitudine alla spinta, resta il desiderio numero 1.