Inter, per la difesa c'è Mangala: prestito secco dal Manchester City

16 agosto 2017

Inter e City hanno trovato l'accordo per Eliaquim Mangala, centrale difensivo rientrato quest'anno a Manchester dal prestito al Valencia. Per il Sun, che parla di un'operazione che porterà il difensore francese di origini congolesi in nerazzurro con la formula del prestito secco per un anno, manca addirittura solo l'annuncio formale. Il tabloid britannico aggiunge che il giocatore, ottenuto il via libera da parte di Pep Guardiola, avrebbe già sentito telefonicamente Luciano Spalletti. Resta intanto sempre viva l’ipotesi di uno scambio con il Genoa fra Andrea Ranocchia e Armando Izzo.



Per quanto riguarda invece la questione Kondogbia, l'Inter continua la trattativa con il Valencia per uno scambio che dovrebbe portare in nerazzurro l'esterno portoghese Cancelo: scambio di prestiti con diritto di riscatto, occorre però ancora trattare sulle valutazioni dei due giocatori e sull’entità dell’eventuale riscatto.