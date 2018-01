Inter, Pastore ora o mai più. Sono ore decisive

29 gennaio 2018

"Tra il dire e il fare c'è di mezzo il Psg", ha detto il ds dell'Inter Piero Ausilio prima della sfida di Ferrara contro la Spal. E i dirigenti nerazzurri stanno stringendo i tempi per chiudere la trattativa per portare Pastore alla corte di Spalletti. Il presidente dei francesi Al-Khelaifi nelle ultime ore ha di fatto dato il via libera alla partenza del giocatore, che tornerebbe volentieri a giocare nel campionato italiano e che ha apertamente dichiarato di gradire la destinazione Inter. A patto che l'Inter sia convinta dell'operazione e che davvero abbia bisogno del suo contributo.



Quale ostacolo dunque alla riuscita della trattativa? I termini della stessa: i nerazzurri vogliono chiudere per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Le ultime indiscrezioni parlano di 3-4 milioni con riscatto fissato intorno ai 25. Sabatini e Ausilio aspettano il via libera di Suning per sferrare l'attacco decisivo. O adesso o mai più. Almeno in questa sessione di mercato. La deadline è fissata per martedì, con Pastore pronto a visite e firma nella giornata di mercoledì e in tempo per depositare il contratto. Altrimenti tutto slitterà a giugno.