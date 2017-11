Inter, opportunità dalla Francia: il Psg fissa il prezzo di Pastore a 20 milioni

15 novembre 2017

Tra Atalanta e... Psg . Da una parte il campo, con la ripresa contro i bergamaschi, dall'altra il mercato che offre opportunità, in Francia, da cogliere. Partiamo proprio da qui. Primo nome: Ramires Santos do Nascimento , più semplicemente Ramires. Ex Chelsea, oggi centrocampista dello Jiangsu Suning . Stessa proprietà alle spalle e possiible, probabile, futuro all'Inter, in una logica di "prestito interno", al netto di condizioni fisiche del brasiliano da valutare attentamente. Ma nel ruolo nevralgico del campo c'è anche un altro nome che periodicamente ritorna, e oggi lo fa con prepotenza: quello di Javier Pastore . Ecco, dunque, perché Psg . Questa volta la voce viene rilanciata Oltralpe, dall'Équipe che scrive che il Flaco potrebbe partire a gennaio perché il club parigino ha necessità di recuperare denaro per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario. In particolare, il club di Nasser Al-Khelaïfi avrebbe fissato a 20 milioni di euro la cifra per la cessione del trequartista argentino, ritenuta adeguata perché il costo a bilancio del giocatore è già stato ammortizzato negli anni. Una cifra appetibile anche per un'Inter che a gennaio dovrà fare ancora i conti proprio con il FPF.

BUONE NOTIZIE DAL CAMPO: ROSA AL COMPLETO PER SPALLETTI

Poi c'è il campo. Dopo il pareggio con il Torino, a San Siro - nuovamente stracolmo - è attesa l'Atalanta. E per Luciano Spalletti ci sono sicuramente buone notizie. Mauro Icardi è tornato a lavorare in gruppo nella seduta di ieri ed è recuperato dal problema al ginocchio che ne ha impedito la convocazione con l'Argentina. Stanno bene anche Andrea Pinamonti, che ha smaltito l'affaticamento muscolare, e Yann Karamoh, che giocato una delle due amichevoli della Francia Under-20 in programma in queste settimane di "pausa".



Per quanto riguarda gli altri reduci dalle "campagne mondiali" si riaggregano oggi in gruppo i croati, Brozovic e Perisic, reduci dallo spareggio vinto contro la Grecia. Programma identico per gli azzurri, Candreva, Eder, D’Ambrosio e Gagliardini. Ieri infine hanno giocato gli ultimi sei nazionali nerazzurri (Joao Mario, Cancelo, Nagatomo, Vecino, Miranda e Skriniar): da domani, insomma, rosa al completo in vista dell'Atalanta e della ripresa della corsa "Champions". Quella corsa che a gennaio potrebbe arricchirsi di un Pastore in più.