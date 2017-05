Inter, offerta al Real Madrid per Danilo

23 maggio 2017

L'Inter va all'assalto di Danilo del Real Madrid per rinforzare la corsia di destra. Secondo quanto riportato da 'Cadena Ser' il club nerazzurro avrebbe già avanzato un'offerta per il terzino classe 1991, che quest'anno non ha trovato troppa continuità perché chiuso da Carvajal. Offerta che il club blanco avrebbe giudicato "interessante". Danilo è arrivato al Real Madrid nel 2015 dal Porto per 31,5 milioni di euro.

Danilo, sempre secondo 'Cadena Ser', avrebbe già detto ai compagni di squadra di voler lasciare il Real in occasione della festa per la vittoria della Liga. In questa stagione con i merengues, il laterale brasiliano ha collezionato 25 presenze (17 nella Liga, 3 in Champions League e 5 in Coppa del re).