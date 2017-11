Inter, obiettivo Gimenez: Suning prepara l'assalto

17 novembre 2017

Gimenez ha solo 22 anni ma ha già una buona esperienza internazionale, visto che con l'Atletico Madrid è stabilmente in Champions League mentre il prossimo giugno disputerà il suo secondo Mondiale con l'Uruguay. In più - fattore non trascurabile - ha da poco ottenuto il passaporto spagnolo e si tratterebbe di un grande vantaggio se - come pare - verrà ulteriormente ridotto il numero di extracomunitari tesserabili.



Lo scoglio per l'Inter, al momento, riguarda la clausola rescissoria (65 milioni di euro), ma il giocatore - come riferito dal Corriere dello Sport - resta il principale obiettivo di Suning per la prossima stagione quando anche i paletti del Fair Play Finanziario non saranno più rigidi come l'estate scorsa. Il contratto di Gimenez, in scadenza nel 2020, alla lunga potrà diventare un alleato per i nerazzurri che confidano anche nell'influenza di Vecino, compagno di nazionale del difensore dell'Atletico. La spinta decisiva, poi, potrebbe arrivare dallo scarso minutaggio garantitogli quest'anno da Simeone, che finora gli ha concesso soltanto nove partite: a Milano, invece, potrebbe diventare il nuovo leader della difesa di Spalletti.