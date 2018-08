Inter, nessun colpo last minute. Ceduto Pinamonti al Frosinone Niente Parma per Karamoh, Joao Mario sempre in uscita: piace al Rubin Kazan Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



17/08/2018

Non è arrivato Modric, non c'è stato alcun assalto dell'ultimo minuto per Rafinha: l'ultimo giorno di mercato dell'Inter è stato dedicato alle cessioni. Riuscite o programmate. Non è partito, almeno per il momento, Karamoh: il Parma ha infatti virato su Gervinho. Cessione a titolo temporaneo per Pinamonti, che passa al Frosinone. Per Joao Mario si accende la pista Rubin Kazan: in Russia (come in Francia, Germania e Spagna) il mercato chiude il 31 agosto.



RIVIVI L'ULTIMA GIORNATA DI CALCIOMERCATO

PINAMONTI AL FROSINONE Andrea Pinamonti passa in prestito al Frosinone. Il centravanti classe '99 rappresenta quindi un nuovo colpo per la squadra di Moreno Longo.

JOAO MARIO, SPUNTA IL RUBIN KAZAN La telenovela Joao Mario potrebbe concludersi in Russia: il centrocampista dell’Inter, dopo essere stato vicinissimo a vestire la maglia del Betis Siviglia, potrebbe adesso andare a giocare con il Rubin Kazan. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i dirigenti nerazzurri stanno velocizzando la pratica per lasciar partire il giocatore.

NIENTE PARMA PER KARAMOH Yann Karamoh non si trasferirà al Parma. Parola di Alessandro Lucarelli, club manager del Parma: "Non arriveranno né Karamoh né Montolivo. È fatta per Gervinho: ha svolto le visite, manca solo la firma".

UFFICIALE: EMMERS ALLA CREMONESE L'Inter comunica "il trasferimento a titolo temporaneo annuale alla societa' Cremonese del centrocampista belga classe 1999 Xian Emmers".

KARAMOH: IL PARMA INSISTE, IL CALCIATORE NICCHIA Il Parma resta in pressing su Yann Karamoh ma il giovane interista al momento non ha intenzione di accettare il trasferimento in Emilia. L’ex Caen vuole giocarsi le sue carte in maglia nerazzurra nonostante la grande concorrenza in attacco. Non è escluso che nelle ultime ore di mercato Faggiano, ds del Parma, tenti un nuovo assalto.

INCREDIBILE AS: IL REAL PENSA A ICARDI Clamorosa la voce che arriva questa mattina da Madrid. Clamorosa ma del tutto improbabile. Una boutade del quotidiano madrileno As che scrive di un interessamento del Real per Icardi. Un vecchio refrain che oggi pare quanto mai obsoleto.



JOAO MARIO IN ESUBERO: IL BETIS INSISTE Detto che le uscite restano possibili anche dopo il gong di questa sera (si chiude in Italia, non ad esempio in Spagna), l'Inter vuole risolvere il prima possibile il caso Joao Mario. Il portoghese non rientra nei piani della società, su di lui ci sono il Siviglia e soprattutto il Betis. Un derby andaluso riacceso dal tecnico del Betis Quique Setién che ha così commentato i rumors di mercato su Joao Mario: "E’ vero che ci sono molti giocatori che vogliono venire al Betis, non solo Joao. E’ straordinario ed è apprezzabile che un certo tipo di calciatori siano attratti da qui, è sintomo che il club sta facendo cose buone. Tuttavia, oltre a lui ci sono anche altre opzioni da valutare, dobbiamo essere tutti d’accordo. A me, come ho già detto, tutti i grandi calciatori piacciono e lui lo è".

EMMERS VERSO LA CREMONESE L’Inter ha deciso di mandare il giovane belga Emmers a giocare, dopo un precampionato fatto con gli uomini di Spalletti. Il centrocampista classe ’99 di proprietàè pronto a trasferirsi in prestito in Serie B alla Cremonese.



KARAMOH-PARMA IN STAND-BY Tra i giocatori destinati a trovare minutaggio altrove c'è Yann Karamoh. L'ala francese, però non è ancora del tutto convinto della destinazione Parma. Gli emiliani sono d'accordo con l'Inter per il prestito secco ma manca il sì dell'ex Caen.



Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X