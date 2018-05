Inter, Nainggolan e Barella: per Spalletti è questione di scelte e preferenze

25 maggio 2018

Il centrocampo, prima di tutto. Perché se in difesa De Vrij e Asamoah hanno già sistemato due caselle importanti (si tratta in questi giorni con Miranda per vedere se è possibile raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto, mentre sulla situazione di Cancelo diciamo a parte) e in attacco l'arrivo di Lautaro Martinez colma almeno in parte una mancanza apparsa evidente la scorsa stagione (mentre sugli esterni il discorso è invece ancora aperto, gli obiettivi più verosimili restano quelli di Verdi e Politano) è in mezzo al campo che si sta giocando la partita più importante sul mercato dell'Inter per la prossima stagione.



Che fare con Rafinha? La trattativa con il Barcellona resta in piedi ma ora come ora non è facile prevedere come possa andare a finire (resta da sistemare il discorso plusvalenze per rispettare i parametri del FPF). Di certo l'ex blaugrana ha dimostrato di poter dare tanto all'Inter ma nella lista delle preferenze di Spalletti resta ancora in cima il nome di Nainggolan: cifre alla mano (35 milioni richiesti dal Barcellona, 40 mln la valutazione fatta dalla Roma per il belga) le due operazioni non si discostano molto dal punto di vista finanziario, più che altro si tratta allora (nell'alveo di due percorsi comunque tortuosi) di una questione di scelte.



Il Ninja, in accoppiata al giovane talento del Cagliari Nicolò Barella (i due condividono pure il procuratore che ieri si è visto proprio con il ds interista Piero Ausilio), sarebbe in questo senso la preferita. Per l'esperienza, la duttilità e il carisma di Nainggolan e la freschezza e i margini di crescita del cagliaritano. Valutato anche quest'ultimo sui 40 milioni, ma con la disponibilità del club sardo di lavorare anche su contropartite tecniche visto l'interesse per alcuni giovani di prospettiva della cantera interista.