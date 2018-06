Inter: Nainggolan a un passo, Malcom è vicino. Offerta a Icardi per il rinnovo

17/06/2018

Capitolo Icardi. Dopo le vacanze in Sud Africa e alle Seychelles, Maurito è già ripartito, destinazione New York. L'attaccante argentino, costretto a guardare dalla tv i Mondiali in Russia, aspetta sempre le mosse dell'Inter in chiave rinnovo e ritocco dell'ingaggio. L'Inter, che lo considera incedibile, ha intenzione di accontentarlo, ma senza fretta. La società della famiglia Zhang è disposta a offrire 6 milioni di euro all'anno più bonus sino al 2023, ma Icardi (che attualmente guadagna 4,5 milioni a stagione) di milioni ne vuole 8.



Continua anche la ricerca di un nuovo esterno destro d'attacco che possa rappresentare un'alternativa a Candreva. Per Malcom il Bordeaux avrebbe rivisto le sue pretese: sì al prestito oneroso con obbligo di riscatto dopo l'iniziale richiesta di 50 milioni che aveva spaventato l'Inter a causa delle note problematiche relative ai paletti del Fair Play Finanziario. La prima alternativa a Malcom resta Matteo Politano. Secondo "Il Corriere dello Sport" l'incontro tra i due club è fissato per giovedì, giorno forse decisivo per il buon esito della trattativa.





Tutto fatto, infine, per i rinnovi di Miranda e Candreva che firmeranno per un anno in più. Sulla buona strada anche il prolungamento di Santon, si lavora anche sul fronte Skriniar. Il Villarreal, invece, non è per nulla interessato ad uno scambio Eder-Sansone.