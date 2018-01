Inter, Nagatomo al Gala riavvicina Pastore. E Brozovic...

30 gennaio 2018

Sono ore caldissime, a dispetto dell'acqua gelata che avevano gettato Sabatini e Ausilio al termine del summit di mercato per Pastore. Operazione "improbabile" aveva detto l'ex ds della Roma. Poi, d'un tratto, è tornata ad essere fattibile. Simonian, agente dell'argentino, aspetta un segnale dall'Inter.

Pastore è convocato con il Psg, impegnato stasera a Rennes in Coupe de la Ligue. Ma una virata dai colori nerazzurri potrebbe far sì che Emery non impieghi il giocatore in attesa dell'accordo finale. Tra l'argentino e il club francese è già stato raggiunto l'accordo per i saluti, con tutte le questioni di ingaggio e burocratiche pronte. Ma l'attesa di Simonian, in un hotel milanese, è dovuta al fatto che, come sempre, per la chiusura della trattavia serve il sì di Suning.

Il Psg chiede un prestito oneroso molto elevato, che garantirebbe quindi un diritto di riscatto praticamente certo, senza la necessità di inserire l'obbligo, che l'Inter non può utilizzare in questo mercato. Una sorta di acconto, quindi, per un acquisto definitivo in estate.