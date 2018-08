Inter-Monaco, ai dettagli la trattativa per Keita

08/08/2018

Keita Baldé corre verso l'Inter. L'attaccante senegalese nato in Spagna era già stato vicinissimo la scorsa estate ai nerazzurri, ora la trattativa col Monaco è arrivata ai dettagli. Da limare le cifre: il club del Principato ha dato il proprio ok alla formula, il prestito con diritto di riscatto. Va aggiustata la cifra del prestito oneroso, in modo tale che il Monaco si garantirà un riscatto quasi certo la prossima stagione. I monegaschi avevano sborsato 30 milioni più bonus un anno fa per prelevarlo dalla Lazio. Tra prestito e riscatto la cifra si aggirerà sempre attorno ai 30 milioni. Da rifinire anche l'accordo per l'ingaggio: il senegalese a Montecarlo prende quasi 4 milioni netti a causa della tassazione agevolata, l'Inter proverà ad aggiustare la cifra.



Nella trattativa si era pensato inizialmente ad un inserimento di una contropartita, magari ad uno scambio di prestiti come fu nella passata stagione con il Valencia tra Kondogbia e Cancelo. Il primo nome individuato dalla dirigenza nerazzurra è stato quello di Antonio Candreva, che pian piano sta finendo fuori dalle preferenze di Luciano Spalletti. Il fatto è che l'esterno non ha intenzione di lasciare Milano. Questioni ambientali (la moglie è incinta), ma anche, secondo il Corriere dello Sport, legate all'ingaggio: ha da poco rinnovato con l'Inter, ha importanti bonus e non accetterebbe un prestito, ma vorrebbe la garanzia di continuare con la maglia del Monaco.



Accantonata quindi per il momento questa pista, e valutate anche altre possibili uscite - sia Joao Mario che Dalbert erano profili adatti a questa operazione - l'Inter ha deciso di procedere comunque per Keita, senza inserire per il momento giocatori. Si andrà a sistemare le ultime questioni economiche, poi Keita potrà arrivare in nerazzurro.



Successivamente l'Inter dovrà fare le proprie valutazioni sui giocatori in rosa: Perisic, Politano, Candreva, Karamoh ed eventualmente Keita, oltre a Martinez, Icardi e ancora Pinamonti. La batteria di giocatori offensivi è molto corposa, possibile qualche uscita. Anche a centrocampo, oltre al solito Joao Mario, l'Inter vorrebbe sfoltire, soprattutto in caso di arrivo di Modric o di un altro mediano. Spalletti non direbbe di no alla cessione di Gagliardini, ad esempio, altro giocatore che però preferirebbe restare in nerazzurro.