Inter, Modric si allena con il Real Madrid in attesa di incontrare Perez In serata o al più tardi giovedì mattina l'incontro tra il croato e il presidente del Real

08/08/2018

Luka Modric è arrivato a Valdebebas, centro di allenamento del Real Madrid, per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. È il primo giorno di lavoro dopo le vacanze post-Mondiali per il croato. Su di lui ci sono tanti occhi pronti a spiare ogni singola mossa, tutto in attesa dell'incontro previsto con Florentino Perez. Spettatore interessato, l'Inter: dalla riunione tra il fenomeno del centrocampo e il numero 1 del Real si capirà se davvero sarà possibile portare Modric a Milano.

MODRIC SI ALLENA A VALDEBEBAS Alle 10, come previsto, Modric si è presentato a Valdebebas, per intraprendere gli allenamenti in attesa che il Real Madrid torni dagli Stati Uniti, dove ha terminato la tournée con l'amichevole vinta contro la Roma. Con la squadra tornerà anche Florentino Perez.



DECISIVO L'INCONTRO CON FLORENTINO Dipenderà tutto da quello che Luka Modric dirà a Florentino Perez e da come reagirà il presidente blanco. Il Real ha già perso Ronaldo, sta perdendo Kovacic a centrocampo e cercherà un rinforzo importante in mediana. Ma una partenza di Modric complicherebbe ulteriormente i piani di Lopetegui. Inoltre Perez non vuole veder partire un altro uomo copertina, che ha garantito 4 Champions in cinque anni. Ma tra i due il rapporto è buono, dopo il trionfo di Kiev il croato aveva già fatto capire a Perez di voler cambiare aria, per trovare nuove sfide, stimoli e un ingaggio più pesante e lungo. L'idea è di non andare allo scontro, ma dal confronto si capirà una volta per tutte se l'Inter potrà davvero sognare di portare il croato a Milano.



LA CENA CON L'AGENTE E CON MIJATOVIC Martedì sera, una volta arrivato a Madrid, Luka Modric ha cenato con il suo agente Vlado Lemic e con Predrag Mijatovic, la mente che studia la partenza del croato. Nella cena c'è stato un confronto e uno studio sulle strategie che Modric dovrà utilizzare nell'incontro con Florentino Perez.



LOPETEGUI: "MODRIC? HA GIÀ PARLATO IL PRESIDENTE" Julen Lopetegui è stato ancora incalzato sulla possibile partenza di Modric: "Non c'è molto da aggiungere a quanto stato detto, ne ha già parlato il presidente". Parole di circostanza, anche il tecnico aspetta.

LE CIFRE DELLA POSSIBILE TRATTATIVA Nel caso in cui Modric chiederà la cessione, l'Inter è pronta ad avanzare un'offerta di questo tipo: prestito oneroso a 15 milioni, riscatto da almeno 25 milioni. Contratto di quattro anni a quasi 10 milioni a stagione.



