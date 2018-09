Inter, Modric in nerazzurro a gennaio: si può fare con Herrera al Real

13/09/2018

Luka Modric all’Inter a gennaio è più di una idea. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ecco arrivare le prime mosse del Real Madrid che spingono proprio in questa direzione. Secondo ‘A Bola’, i Blancos avrebbero avuto un primo incontro per il messicano Herrera in uscita dal Porto: l’eventuale arrivo del regista in terra iberica a gennaio andrebbe a liberare proprio Modric che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club di Florentino Perez. Si tratta dell’ennesimo intreccio di mercato tra Inter e Real Madrid dopo i fatti dell’estate: Herrera piace anche ai nerazzurri che potrebbero però decidere di non intromettersi per poi puntare tutto sulla stella croata.