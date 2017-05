Inter-Milan, derby di mercato per Tolisso e Keita Balde

27 maggio 2017

Quella di Tolisso è una pista già battuta lo scorso anno dal Napoli, scontratosi con le richieste economiche altissime del Lione - si parla di più di 35 milioni - e dal rifiuto al trasferimento del giocatore stesso. Poi è toccato alla Juventus mettersi in coda per trattare il giocatore con la dirigenza francese e infine all'Inter, con un sondaggio di Mirabelli per il Milan a completare il quadro delle pretendenti. Un affare complicato anche dalla presenza di diversi club europei interessati al giocatore con il prezzo del cartellino destinato ad aumentare come quello dell'ingaggio da offrire per vincere la volata.



Quello per Tolisso però rischia di non essere l'unico duello di mercato nei mesi estivi tra le due società milanesi, sempre senza dimenticare la Juventus. L'obiettivo comune è l'attaccante della Lazio Keita Balde, vicino alla Juventus con il quale ha un accordo di massima, ma anche al Milan che sta parlando direttamente con la società biancoceleste per trovare un accordo sul costo del cartellino. In questo stallo si sta inserendo l'Inter che proverà l'assalto coi soldi incassati dal partente Perisic.