Inter, lunedì le visite mediche per Vecino

29 luglio 2017

Tra lunedì e martedì Matias Vecino diventerà un nuovo giocatore dell'Inter . Il club nerazzurro ha chiuso con la Fiorentina per l'acquisto del centrocampista uruguaiano, classe '91, dietro al pagamento della clausola rescissoria da 24 milioni di euro (pagamento in due rate da 12 milioni). Raggiunto l'accordo anche per il contratto, sulla base di un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione per quattro anni. Il giocatore, che vestirà la maglia numero 8 , è atteso a Milano lunedì per le visite.

Risolta la questione centrocampista, il weekend nerazzurro, iniziato con il pranzo di venerdì in centro a Milano tra Sabatini, Ausilio e Baccin (con la breve incursione di Massimo Moratti) sarà a forti tinte tricolori francesi. Non è in programma un vero e proprio blitz del ds in Francia, ma queste sono le ore decisive per chiudere due trattative. La prima, quella più lunga ed estenuante, è quella legata all'arrivo di Dalbert. Dovrebbe essersi infatti sbloccata la trattativa per il terzino brasiliano, con il Nizza pronto ad accettare un'offerta da 20 milioni di euro, nonostante la clausola sia di 30. Il club francese aveva tenuto duro, ma l'inserimento di bonus (4-5 milioni) ai 20 milioni di base sono stati decisivi: si attende il sì definitivo, poi il classe '93 firmerà un quinquennale da 750mila euro a stagione.



L'altro affare in fase di definizione è quello relativo a Yann Karamoh, attaccante esterno del Caen. Ivoriano ma naturalizzato francese, classe '98. Due le questioni da definire. Innanzitutto col club francese si discute riguardo la parte fissa del cartellin: la richiesta è di 10-11 milioni, l'Inter offre 7-8. Poi si valuterà se mandare il giovane talento in prestito per una stagione.



Intanto non si sblocca il mercato in uscita: Jovetic è ormai ai margini, ma non ci sono offerte concrete. Per Murillo, invece, c'è una distanza di almeno 5 milioni con l'offerta del Valencia.