Inter, Lisandro Lopez è arrivato a Milano

14 gennaio 2018

Nel giorno in cui l'Inter ha ripreso ad allenarsi dopo la pausa di una settimana, a Malpensa è sbarcato Lisandro Lopez, ovvero il primo rinforzo di gennaio per Luciano Spalletti. Il difensore argentino arriva in prestito oneroso (500mila euro) dal Benfica, con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Domani sono in programma le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri almeno fino a fine stagione.