Inter, l'affare Guarin in Cina si è complicato: fumata nera vicina

22 gennaio 2016

Passano le ore ma l'affare Fredy Guarin-Jiangsu Suning rimane in standby. Dopo la vicenda Luiz Adriano, il colombiano vuole vederci chiaro e pretende garanzie scritte dai cinesi prima di imbarcarsi verso l'Oriente. In mattinata, a Milano, Guarin ha parlato con l'agente Marcelo Ferreyra per conoscere la situazione, ma la trattativa si è complicata e va verso la fumata nera: "Finora è tutto a parole - ha ribadito l'agente -. Vogliamo le carte legali".

Sul tavolo rimane l'offerta, per ora solo verbale, di 18 milioni di euro per il cartellino e di 7,5 milioni all'anno per tre anni al giocatore. L'Inter attende, anche per sbloccare l'eventuale mercato in entrata. Come testimonia il colloquio con l'agente, su Guarin potrebbero esserci presto novità, ma si va verso la fumata nera mentre il fratello del colombiano si è già imbarcato: su Instagram ha postato una foto di un viaggio Calì-Madrid (scalo per la Cina?) e l'hashtag "#jiangsusuning" e i messaggi "la vita è un film, salutiamo tutti".