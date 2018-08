Inter, Keita: "Spalletti è stato importante per il mio arrivo, sono felice"

13/08/2018

"Sono molto felice. Spalletti è stato molto importante per il mio arrivo qui. Speriamo in una grande avventura con l 'Inter ". Sono le prime parole di Keita Baldé , nuovo rinforzo nerazzurro, arrivato domenica notte a Milano in auto da Montecarlo, accompagnato dal suo agente Roberto Calenda. Stamattina visite mediche poi la firma di un quinquennale. L'attaccante senegalese arriva dal Monaco in prestito (5 milioni) con diritto di riscatto (34).

"Spalletti è la persona perfetta nel momento perfetto - ha detto l'agente di Keita, Calenda, intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport' - Può far fare a Keita il definitivo salto di qualità e dargli la mentalità vincente di cui ha bisogno. Ha scelto l'Inter anche per la presenza di Spalletti, una garanzia". Keita potrebbe essere già a disposizione del tecnico nerazzurro per la prima dell'Inter in campionato, domenica sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il senegalese ha infatti effettuato tutta la preparazione con il Monaco, disputando anche il secondo tempo della Supercoppa francese contro il Psg giocata in Cina (persa 4-0), mentre ha saltato il debutto vincente in campionato sul campo del Nantes.