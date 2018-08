Inter: Keita è più vicino. Intanto si allena a parte

09/08/2018

Dopo una sola stagione in Francia, Keita Balde è vicino al ritorno in Serie A. La trattativa tra l'Inter e il Monaco prosegue spedita e si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto: martedì il summit decisivo per definire gli accordi. Intanto l'attaccante senegalese si è allenato con gli infortunati pur non avendo alcun problema fisico: un chiaro segnale della sua ormai prossima partenza direzione Milano.