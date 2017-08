Inter, Karamoh si complica. Sabatini: "Ci proviamo ma..." Il dirigente nerazzurro: "Ci sono difficoltà da superare"

30 agosto 2017

Karamoh all'Inter, ci siamo. Anzi no, non si fa più. O forse sì. Insomma, una telenovela. La dirigenza del Caen ha fatto filtrare che il giocatore potrebbe diventare presto nerazzurro: "Se l'Inter pareggerà la nostra richiesta, siamo pronti a chiudere la trattativa e a firmare nel giro di due minuti". Si discutono i dettagli relativi alle modalità di pagamento e un incontro c'è stato a Milano fra l'agente del giocatore, Damiani, e Ausilio, ds dell'Inter. Ma all'ora di cena, poco dopo le 19, Damiani, ha detto: "Non si fa nulla". E Walter Sabatini ha aggiunto: "Ci sono difficoltà da superare ma Piero (Ausilio, ndr) ci sta provando".

SABATINI: "RIUTILIZZIAMO RISORSE INTERNE" "Non facciamo acquisti... Campagna acquisti pragmatica". Così Walter Sabatini. E dunque? Mercato chiuso? Stando alle parole del dirigente Suning sembrerebbe di sì ma poi, a stretto giro di posta, ne arrivano altre. E la questione si riapre. O così pare: " Ausilio sta provando a prenderlo (Karamoh,ndr), con qualche difficoltà, così come su Shkodran Mustafi. Qualora non dovesse arrivare, abbiamo comunque risorse interne da riutilizzare".



51 - Yann #Karamoh è il giocatore del Caen che ha completato più dribbling nella Ligue 1 2016/17 (51). Superiorità. — OptaPaolo (@OptaPaolo) 30 agosto 2017

ECCO CHI E' KARAMOH Nato ad Abidjan (Costa d'Avorio) l'8 luglio 1998 ma di nazionalità francese, è un'ala destra molto offensiva. Nella passata stagione nel Caen ha collezionato 35 presenze con 5 gol. Ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili della Francia e ha collezionato due presenze e un gol con l'under 21. Alto 185 cm, ha nella sua velocità, grazie all'ampia falcata, una delle sue caratteristiche principali.

E' entrato nell'orbita-Inter già a fine luglio e in queste ore si è parlato di lui a causa del ko di Cancelo. Ma visto che il guaio del portoghese si può risolvere in un mese, il club nerazzurro ha deciso di soprassedere alla trattativa per Karamoh.

