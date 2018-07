Inter, Joao Mario si allena ad Appiano Gentile: su di lui c'è il Betis

31/07/2018

Deve ancora trovare una nuova sistemazione Joao Mario , che martedì mattina si è rivisto ad Appiano Gentile insieme agli altri reduci dal Mondiale come Miranda e Vecino (la squadra tornerà ad allenarsi mercoledì dopo due giorni di riposo). Il portoghese non rientra nei piani del club nerazzurro e su di lui c'è il Betis Siviglia , che - come riferito dal Mundo Deportivo - si è fatto avanti chiedendolo in prestito con diritto di riscatto.

RAFINHA: "MI SAREBBE PIACIUTO RESTARE ALL'INTER"

Nel frattempo Rafinha torna a candidarsi per un ritorno all'Inter dopo la felice esperienza vissuta nella seconda parte della scorsa stagione. "Se conoscessi il mio futuro, prometto che lo direi - dice il centrocampista del Barcellona prima del match con la Roma -. Sono venute fuori molte voci sul mio conto (l'ultima parla di un interessamento della Lazio, ndr) ed è per questo che ho preferito isolarmi, delegando il mio agente a occuparsi del mercato. Mi sarebbe piaciuto continuare con i nerazzurri, ma sono un giocatore del Barcellona...".



L'obiettivo del centrocampista è giocare con maggiore continuità: "Ogni calciatore vuole farlo, non so se giocherò qui o fuori ma voglio giocare. Ho messo il mio futuro professionale nelle mani delle persone delle quali mi fido. Se mio fratello Thiago tornasse al Barça? Mi piacerebbe vederlo di nuovo qui, perché penso si inserirebbe perfettamente in questa squadra".