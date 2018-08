Inter in attesa: venerdì l'incontro Modric-Perez, ma il croato sparisce dalla nuova foto social dei Blancos

09/08/2018

Tutto in un incontro. Il futuro di Luka Modric è chiuso in un faccia a faccia tra lo stesso vicecampione del mondo e il suo presidente Florentino Perez. Da lì non si scappa. La volontà di Modric è chiara: dare l'addio al Real dopo aver vinto quattro Champions League in cinque anni per girare pagina e trovare nuovi stimoli. Perez è stato chiaro sul croato ("L'unica possibilità che lasci Madrid è pagando 750 milioni"), Sanchez ha ribadito nel colloquio con il giocatore che il club non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Ma Modric non molla, vuole l'Inter, che gli ha offerto un quadriennale a 10 milioni netti a stagione (oltre a un ricchissimo fine carriera in Cina nel club di proprietà del gruppo Suning). Venerdì sarà il giorno decisivo. Venerdì a Madrid ci sarà anche l'Inter, che sabato al Wanda Metropolitano giocherà con l'Atletico in un match di ICC. Aspetterà gli sviluppi della vicenda da vicino, molto vicino. Con la speranza che l'incontro Modric-Perez si risolva con un 'via libera'.