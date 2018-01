Inter: il Siviglia su Brozovic, il croato dice sì. Si tratta ancora per Pastore, Nagatomo al Galatasaray Gli andalusi: prestito di 1 milione e 28 mln il riscatto: ora la parola a Spalletti

30 gennaio 2018

Javier Pastore all'Inter? Si tratta ancora e si tratterà sino all'ultimo minuto utile ma intanto l'argentino, che ha giocato con il Psg nella sfida di Coppa di Lega francese contro il Rennes, ha rimediato un piccolo infortunio. Nulla di grave, l'affare resta in piedi, anche se il suo agente ha nuovamente ribadito che serve uno sforzo economico da parte di Suning. Saluta invece Yuto Nagatomo che va al Galatasaray: visite mediche e firma. Il milione del prestito oneroso del giapponese potrebbe tornare utile per sbloccare l'arrivo dell'argentino del Psg. Ma non solo: anche Brozovic ha detto sì al Siviglia che ha proposto un prestito a 1 milione e riscatto a 28 all'Inter. Ora però la parola a Spalletti. E in serata, Ausilio e Sabatini hanno fatto anche un tentativo per Gaitan, classe '88 dell'Atletico Madrid: la formula è sempre quella del prestito, l'ostacolo principale è lo Zenit di Mancini, disposto all'acquisto a titolo definitivo dell'argentino.

Tra l'argentino e il club francese è già stato raggiunto l'accordo per i saluti, con tutte le questioni di ingaggio e burocratiche pronte. Ma l'attesa di Simonian, in un hotel milanese, è dovuta al fatto che, come sempre, per la chiusura della trattativa serve il sì di Suning.

Il Psg chiede un prestito oneroso molto elevato, che garantirebbe quindi un diritto di riscatto praticamente certo, senza la necessità di inserire l'obbligo, che l'Inter non può utilizzare in questo mercato. Una sorta di acconto, quindi, per un acquisto definitivo in estate.

BROZOVIC: C'E' IL SIVIGLIA Marcelo Brozovic avrebbe intanto accettato l’offerta del Siviglia. All’Inter sono stati offerti 1 milione per il prestito e 28 per il riscatto. Adesso la società ascolterà Spalletti, per ottenere il suo assenso alla cessione, considerando comunque che al suo posto un altro centrocampista dovrà arrivare, magari proprio Pastore.

NAGATOMO IN PRESTITO AL GALATASARAY: UN MILIONE SUBITO Dopo sette anni Yuto Nagatomo saluta l'Inter: il terzino giapponese, dopo una prima parte di stagione da titolare, è uscito dai radar di Spalletti e cerca un maggior minutaggio per non perdere il Mondiale. Il suo futuro immediato non sarà al Betis Siviglia, che lo aveva chiesto ai nerazzurri, ma sarà al Galatasaray. Il suo agente, Federico Pastorello, a Istanbul ha definito il passaggio ai turchi con la formula del prestito. Sul piatto un milione di euro all'Inter per il prestito oneroso, con il riscatto fissato a 7-8 milioni. Mercoledì il giapponese sarà in Turchia per le visite mediche.



Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X