Inter, il Siviglia offre 10 milioni per Jovetic

16 giugno 2017

E' ancora tutto da definire il futuro di Jovetic, visto che il Siviglia - dove il giocatore è stato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione - non ha esercitato il diritto di riscatto (13 milioni di euro) perché spera in uno sconto da parte dell'Inter. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo Abc, il club andaluso - che conta sulla volontà del montenegrino - è disposto ad arrivare a 10 milioni di euro per il cartellino.