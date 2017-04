Inter, il ritorno di Oriali: tra compo e società nel segno di... Conte

12 aprile 2017

Il suo nome ritorna puntualmente. In ogni momento di difficoltà, quando l'esigenza di un uomo competente, preparato e come pochi altri capace di fare da ponte tra società e squadra si fa pressante, ecco che da più parti si evoca puntualmente la figura di Lele Oriali. Interista puro, protagonista vincente dapprima in campo e come dirigente poi, gemello di Mourinho ai tempi del Triplete, ora team manager dell'Italia, scelto da Conte e confermato con Ventura.



Così, nel momento in cui Suning ha messo sotto esame tutti (dirigenti, tecnico, giocatori), da più parti è stato fatto presente a Steven Zhang (figlio del patron Zhang Jindong) il nome Oriali. Che, sia detto, all'Inter tornerebbe senza indugio, legato come è alla maglia e ai colori nerazzurri in maniera viscerale. Un'opzione che sta dunque prendendo corpo, anche se un contatto diretto tra le parti non c'è ancora stato. Siamo alla fase degli ammiccamenti reciproci, ma di certo il curriculum del Campione del Mondo a Spagna '82 ha ben impressionato la proprietà cinese.



Anche, va opportunamente sottolineato, per il legame tra Oriali e Conte. Detto che Suning continua a progettare il futuro immediato con Pioli, le ultime due settimane hanno comunque portato pure l'attuale tecnico nerazzurro sul banco degli 'esaminandi'. E per quanto più difficile da percorrere rispetto a un mese fa, la pista che conduce all'attuale allenatore del Chelsea non è stata del tutto chiusa. Dalla Nazionale all'Internazionale, non è dunque detto che un'estate dopo non possa nuovamente ricomporsi la felice accoppiata di Euro2016.