Inter, il post sibillino di Icardi: "Poter dire addio significa crescere"

29 gennaio 2018

Non è chiaro a cosa si riferisca Icardi ma, secondo quanto filtra da persone a lui vicine, non si tratterebbe di un commiato, di un saluto all'Inter. Di certo, in tempo di mercato, ben sapendo che sull'argentino ci sono gli occhi di Florentino Perez che lo vorrebbe con sè al Real Madrid pagando la clausola da 110 milioni (relativamente bassa visti i tempi e viste le capacità finanziarie del club campione d'Europa), parole così hanno allarmato i tifosi e le interpretazioni (e le domande dirette all'interessato che però non ha sinora replicato via social) sono state molteplici. Al momento, però, non ci sarebbe alcun addio - immediato - all'orizzonte. All'Inter, per lo meno.