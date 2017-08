Inter, il giorno di Dalbert: visite e firma

8 agosto 2017

Dalbert Henrique, 24 anni a settembre, brasiliano, andrà a colmare la casella del terzino sinistro in casa Inter, un ruolo sempre delicato e nel quale sono transitati tantissimi giocatori. Nel Nizza ha mostrato grandi doti di corsa, da vedere come sarà il suo impatto nel sistema di Spalletti e nel nostro campionato. Una cosa è certa, però, e cioè che arriva per essere il titolare indiscusso. Intanto un occhio alle cifre dell'affare: al Nizza vanno 20 milioni più bonus, non è stato dunque necessario versare i 30 milioni della clausola. Dalbert firmerà un contratto da 1,2 milioni a stagione.