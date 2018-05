Inter, il ds Ausilio: "Scoop su De Vrij? Non capisco dove sia la notizia, si sapeva dove sarebbe andato"

12 maggio 2018

La Champions sarà probabilmente decisiva per decidere il futuro di Cancelo e Rafinha. Non quello di De Vrij che invece è già stabilito. E poco prima del fischio d'inizio di Inter-Sassuolo, il ds nerazzurro Piero Ausilio è intervenuto ai microfoni di Premium proprio per chiarire i termini del trasferimento del difensore olandese dalla Lazio all'Inter dopo che in settimana se ne è avuta la conferma ufficiale: "Non capisco dove sia lo scoop, l'esclusiva o la notizia. Lo sanno anche i muri dove giocherà De Vrij. Noi abbiamo sempre rispettato il giocatore, la Lazio e i nostri calciatori. Non so a chi possa servire tirare fuori questa notizia. Lui non ha mai tirato indietro la gamba in queste partite e continuerà a giocare così. E' un professionista serio, come siamo seri noi e com'è seria la Lazio".



Detto di De Vrij, discorso diverso per Cancelo e Rafinha? "Per loro due ci basiamo solo ed esclusivamente economici. Tecnicamente noi per primi siamo contentissimi di averli presi nonostante la diffidenza di tantissima gente che diceva che Rafinha era rotto e Cancelo sconosciuto. Cercheremo di fare il possibile e l'impossibile entro il 30 giugno, poi il mercato inizia il 20 maggio e noi cercheremo di migliorare questa rosa, con o senza loro due".