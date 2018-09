Inter, il Barcellona ha visto l'agente di Skriniar

29/09/2018

Mentre l' Inter è ancora al lavoro per il rinnovo di contratto (in scadenza 2022) di Milan Skriniar, dalla Spagna ritornano a suonare le voci che vogliono il difensore slovacco accostato al Barcellona. Secondo Mundo Deportivo, emissari dei blaugrana hanno incontrato l'agente di Skriniar al termine della scorsa stagione: Valverde ha richiesto un nuovo difensore centrale e il nerazzurro è nella lista con De Ligt (Ajax).

Le prestazioni di Skriniar hanno destato l'interesse di tante squadre, tra cui proprio il Barça che nell'immediato è impegnato a cercare un terzino ma nel prossimo mercato estivo andrà su un centrale. Quest'anno è stato seguito a lungo Matthijs de Ligt anche se poi si è andati su Clement Lenglet, il 19enne olandese piace ancora ma - riporta il quotidiano spagnolo - bisogna fare attenzione a Skriniar.



Anche perché, tra il 24 ottobre e il 6 novembre, Inter e Barcellona si affronteranno in Champions League: un'occasione in più per gli spagnoli per vederlo dal vivo e magari iniziare a parlarne con la società nerazzurra che, dal canto suo, ritiene Skriniar un pilastro del progetto e non a caso sta cercando di trovare un accordo (con adeguamento di stipendio) per il rinnovo di contratto.