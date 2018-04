Inter, idea Nani: servono 10-12 milioni di euro

29 marzo 2016

Spunta un nome nuovo per le fasce dell' Inter in vista della prossima stagione. Si tratta del portoghese Nani , protagonista di un'ottima stagione al Fenerbahce e pronto a rimettersi in gioco in Serie A. L'ex Manchester United , 29 anni, costa 10-12 milioni di euro e corrisponde al profilo ideale per Roberto Mancini: giocatore ormai maturo, con esperienza internazionale e dal costo accessibile per le casse di Thohir.

Il portoghese, già a segno volte in questa stagione, è rinato negli ultimi due anni dopo qualche stagione buia al Manchester United. L'Inter, come riferito da Tuttosport, ci pensa e può contare sulla sponda fornita dall'agente di Nani, Federico Pastorello, in ottimi rapporti col club nerazzurro e procuratore anche di Handanovic e Nagatomo.



Per strappare il giocatore al Fenerbahce servono circa 10-12 milioni, decisamente meno rispetto a quanto l'Inter dovrebbe sborsare per i vari Candreva, Berardi, Mata o Bellarabi. Ecco perché Nani rappresenta una valida soluzione per Mancini, che per l'anno prossimo vuole giocatori in grado di far fare alla sua squadra un ulteriore salto di qualità.