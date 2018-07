Inter-Icardi, scade la clausola da 110 milioni di euro

15/07/2018

Inter-Icardi, non sarà addio. Stasera a mezzanotte scade la clausola rescissoria da 110 milioni di euro. Una clausola che vale solo per l'estero. A dire la verità, se proprio vogliamo andare a fondo, non c'è mai stata una possibilità concreta di addio dell'attaccante. Che resterà quindi in nerazzurro e che sta trattando con Piero Ausilio, ds dell'Inter, il rinnovo del contratto. Da 5,5 milioni di euro fino al 2021 ai 7,5-8 milioni fino al 2022.