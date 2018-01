Inter, Icardi in fuori gioco: un'uscita enigmatica del tutto inopportuna e intempestiva per chi porta la fascia

"Nessuna trattativa in corso tra Inter, Real Madrid o altre squadre per Mauro Icardi. In ogni caso, la clausola rescissoria non è esercitabile a gennaio". La puntualizzazione, necessaria, arriva in tarda serata. Il club smentisce, precisa, prova a chiarire e tranquillizzare: Icardi non è sul mercato. Bene. La precisazione ci sta, vista la mobilitazione social scatenata da Maurito.



Ma allora perché? Perché un messaggio così da parte dell'argentino? Sia chiaro, ognuno è libero di fare quel che meglio crede sui propri profili social. Però... Però se sei il capitano dell'Inter, se sei oggetto dell'interesse di grandi squadre (Real Madrid in primis) e se hai quasi tre milioni di followers su Instagram, a due giorni dalla chiusura del mercato una frase del genere, buttata lì così, volutamente sibillina, è per lo meno inopportuna. Fuori luogo e intempestiva nel suo essere enigmatica.