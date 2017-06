Inter, i conti tornano: plusvalenze da 30 milioni di euro

30 giugno 2017

Ora i conti tornano. In casa Inter sono riusciti a non cedere Ivan Perisic per rispettare i paletti del Financial Fair Play. I nerazzurri, nel giro di pochi giorni, hanno realizzato plusvalenze per 30 milioni di euro. Un capolavoro di Sabatini e Ausilio iniziato con la cessione di Banega al Siviglia per 9 milioni di euro. Poi Gianluca Caprari valutato 15 milioni e inserito nella trattativa Skriniar con la Sampdoria. Federico Dimarco andrà al Sion per 4, mentre Miangue riconfermato al Cagliari ha portato 3,5 milioni. Nelle casse di Suning anche il milione e mezzo del Benevento per Gravillon, stessa cifra ricavata dalla cessione di Fabio Eguelfi all'Atalanta.



Nessuna cessione dei big e ora il mercato in entrata può veramente decollare. Non ci sarà nessuna sanzione della Uefa e i nerazzurri sono pronti a mettere a segno grandi colpi. Skriniar sarà ufficiale nei prossimi giorni, mentre Borja Valero è in attesa di effettuare le visite mediche. I nomi sul taccuino della dirigenza sono davvero importanti. Si inizia con Nainggolan, pista mai abbandonata da Spalletti. Poi c'è il sogno Di Maria, ma dal Psg potrebbe arrivare anche Lucas per una cifra leggermente minore. Per la difesa piace ancora Darmian del Manchester United.