Inter, giornata di visite mediche per Rafinha

22 gennaio 2018

Prima giornata in nerazzurro per Rafinha, sbarcato a Milano domenica intorno alle 19. Per il centrocampista brasiliano, che arriva dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro più tre di bonus, prima parte di visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano poi trasferimento al Coni per la seconda parte. Al termine la firma sul contratto. In caso di riscatto, l'accordo sarà valido fino al 30 giugno 2021.