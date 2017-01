Inter, Gagliardini ha firmato fino al 2021: "È un sogno che si avvera"

11 gennaio 2017

Cambia dunque la formula rispetto a quanto trapelato negli ultimi giorni: non diritto di riscatto (formula pensata per evitare il "no" imposto dall'Uefa e dal Fair Play finanziario) ma obbligo. Non però da esercitare a giugno 2017, ma a giugno 2018. Il prestito è dunque oneroso, 2 milioni, e biennale. L'Inter poi riscatterà Gagliardini nel 2018 per 20 milioni + bonus, per un'operazione complessiva da oltre 25 milioni.



La lunga attesa è dunque finita, e dopo l'incontro tra Steven Zhang e il presidente Percassi, la trattativa ha avuto una svolta decisiva. Il giocatore, convocato da Gasperini per la trasferta di Torino in Coppa Italia contro la Juventus, ha raggiunto nella mattinata Milano per sostenere le visite mediche. Prima all'Istituto di Medicina dello Sport del Coni di Milano, poi all'Humanitas di Rozzano. Dopo la firma, fino al 2021 (contratto da 1,5 milioni a stagione, a salire), il giocatore si è trasferito ad Appiano Gentile dove ha incontrato Pioli e i nuovi compagni di squadra, senza però allenarsi.



"Sono contento di essere all'Inter, è un sogno che si avvera", le prime parole di Gagliardini da Appiano Gentile. "Non vedo l'ora di lavorare con Mister Pioli, conoscere i compagni e ovviamente vestire questa maglia a San Siro, davanti ai tifosi dell'Inter. Spero di dare il contributo alla squadra per raggiungere gli obiettivi prestigiosi che questa società merita".



LA CARRIERA

Nato a Bergamo nel 1994, Gagliardini ha esordito proprio con l'Atalanta in TIM Cup nella stagione 2013-2014, prima di passare in prestito a Cesena, Spezia e Vicenza in Serie B, dove ha collezionato complessivamente 51 presenze e 3 gol.



Rientrato a Bergamo, ha esordito in Serie A nel maggio 2016. Nella massima serie conta 14 presenze; due le apparizioni con la Nazionale Under 21, oltre a due convocazioni con la Nazionale maggiore agli ordini del CT Giampiero Ventura.