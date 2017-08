Inter, Gabigol verso lo Sporting. L'agente: "Ci lavoriamo"

11 agosto 2017

Gabigol vuole spazio, minuti e una squadra che esalti le sue caratteristiche. Dopo le tante voci che lo hanno circondato negli ultimi mesi, tutte smentite da Wagner Ribeiro, ecco che spunta la pista giusta, quella che piace sia al giocatore che al suo agente: lo Sporting Lisbona. Che ha appena salutato un altro ex interista, Luc Castaignos, tornato in Olanda. La trattativa è nata dopo un colloquio tra il procuratore e il presidente dei portoghesi. L'Inter, ovviamente, non vuole dilapidare la cifra investita per il brasiliano (30 milioni) e quindi è facile che il tutto venga messo in piedi come un prestito. Magari con un'opzione legata al riscatto del giocatore.