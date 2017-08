Inter: Gabigol va al Benfica, preso Bastoni Sfuma Rolando: il Marsiglia non lo molla. Ansaldi al Torino

31 agosto 2017

Ultima giornata di calciomercato senza il grande botto per l'Inter. I nerazzurri hanno perfezionato gli acquisti di Karamoh dal Caen e di Bastoni, che rimarrà in prestito all'Atalanta per le prossime due stagioni. Niente da fare per il ritorno di Rolando: il Marsiglia ha detto no. Ansaldi è andato al Torino, Gabigol è del Benfica (in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita).

AUSILIO: "TENERE PERISIC GRANDE ACQUISTO" "Un bilancio? I bilanci si fanno alla fine del campionato. Siamo convinti di aver preso giocatori adatti al progetto, l'Inter si è fatta trovare pronta a inizio campionato. Tanti giocatori arrivati, tanti sono usciti, la rosa è omogenea e competitiva". Parole del ds dell'Inter Piero Ausilio all'uscita della sede del club nerazzurro al termine del mercato. "Non c'è rammarico - continua - tenere Perisic è stato un grande acquisto. Ci è piaciuta l'idea di puntare sui giovani, sia nostri che tramite investimenti come Karamoh. Fare le cose per fare non ci piaceva. Quando abbiamo visto che certi obiettivi non erano raggiungibili abbiamo tolto dal mercato Ranocchia. Con lui, D'Ambrosio e Vanheusden oltre a Miranda e Skriniar siamo coperti. Mustafi? C'era intesa con il club ma non col giocatore".

UFFICIALE: GABIGOL AL BENFICA "FC Internazionale Milano comunica la cessione allo SL Benfica a titolo temporaneo annuale, con opzione per l'acquisizione definitiva a favore del club portoghese, di Gabriel Barbosa".

FATTA PER ANSALDI AL TORINO E' fatta per Ansaldi al Torino. "Avrei voluto giocare di più. Non sono deluso, ma cambiano i miei obiettivi", ha detto il difensore argentino all'uscita dalla sede dell'Inter.

ANSALDI A UN PASSO DAL TORINO Torino scatenato nell'ultimo giorno di mercato. In attesa dell'ufficialità di Zappacosta al Chelsea, e legato a doppio filo a questo operazione, Cairo sta per mettere a segno un altro colpo. Ansaldi, terzino nerazzurro, è infatti arrivato da pochi minuti all'interno della sede dell'Inter per definire i dettagli del suo trasferimento al Torino di Sinisa Mihajlovic.

GABIGOL, E' FATTA CON IL BENFICA E' tutto fatto per il trasferimento di Gabigol al Benfica, che dopo aver ceduto Mitroglu all'Olympique Marsiglia ha trovato l'intesa con l'Inter per l'acquisto dell'attaccante. I portoghesi si asssicurano il brasiliano in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

TORINO IN PRESSING SU ANSALDI Dopo aver ceduto Zappacosta al Chelsea, il Torino si è fiondato con decisione su Ansaldi. I granata insistono per il terzino e le parti sembrano sempre più vicine per l'affare last-minute.

ROLANDO, IL MARSIGLIA DICE NO Niente da fare per il ritorno di Rolando, per il quale i nerazzurri avevano fatto un tentativo nel corso della giornata. Il Marsiglia ha infatti detto no al possibile trasferimento del difensore.

SABATINI: "NON È DETTO ARRIVI IL DIFENSORE CENTRALE" L'Inter al lavoro per un centrale difensivo? Sì, ma non necessariamente. Dopo i sondaggi per Rolando, la pista Mustafi sfumata e l'impossibilità di arrivare a Mangalà, ecco che Sabatini ha spiegato che l'Inter potrebbe puntare sul giovane l'anno scorso in Primavera Zinho Vanheusden: "Non è detto che arrivi un difensore, in queste ore stanno salendo le quotazioni di Vanheusden".

PRESO BASTONI: RESTA ALL'ATALANTA DUE ANNI Non è immobile il mercato dell'Inter. È ufficiale l'accordo con l'Atalanta per Alessandro Bastoni, difensore centrale classe 1999. Operazione alla Caldara: il giocatore viene acquistato dall'Inter (per circa 9 milioni) ma resterà all'Atalanta per altre due stagioni. Questo il comunicato del club bergamasco: "Atalanta BC comunica di aver ceduto all'Inter, a titolo definitivo, il calciatore Alessandro Bastoni, che resterà a Bergamo con la formula del prestito fino al 30 giugno 2019".

SFUMA MUSTAFI: "NON ACCADRÀ NULLA" Non sarà Mustafi il difensore centrale dell'Inter nella prossima stagione. Come ha spiegato Kuitim Mustafi, padre e agente del tedesco dell'Arsenal a FussballTransfer.com, "oggi non accadrà nulla, sono comodamente a casa".



VISITE MEDICHE PER KARAMOH L'ottimismo di Walter Sabatini per Yann Karamoh era giustificato. Nella notte, infatti, è arrivata la fumata bianca con il Caen. Accordo trovato e questa mattina l'esterno d'attacco è arrivato a Milano e sta già sostenendo le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano. In giornata si lavorerà agli ultimi dettagli e l'ivoriano naturalizzato francese firmerà il suo nuovo contratto e sarà l'ultimo rinforzo per Spalletti. La formula: prestito biennale con riscatto a 6 milioni.

