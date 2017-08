Inter: Gabigol a un passo dallo Sporting Lisbona

20 agosto 2017

Nella passata (e travagliata) stagione nerazzurra Gabigol è senza dubbio stato il beniamino dei tifosi nerazzurri. Ogni volta che si alzava dalla panchina per scaldarsi, il popolo nerazzurro lo omaggiava con applausi e cori di incitamento. Una testimonianza di affetto e simpatia, che esulava da quel poco che il brasiliano ha fatto vedere in campo. Nel vortice di allenatori che si sono seduti sulla panchina nerazzurra (De Boer, Pioli e Vecchi), con idee e caratteri diversi, ma tutti concordi nel non farlo (quasi mai) giocare.



Da settimana prossima i tifosi dovranno cercarsi una nuova mascotte. Dal Portogallo non hanno dubbi: la trattativa con lo Sporting è ormai in dirittura d'arrivo. Prestito secco, con ingaggio completamente a carico dei nerazzurri che hanno la necessità di far giocare il brasiliano oggetto del mistero ma pagato quasi 30 milioni di euro. Una stagione in terra lusitana per capire se quello acquistato l'anno scorso è l'ennesimo pacco oppure un campioncino che ha solo bisogna di fiducia per esplodere.