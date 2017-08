Inter, frenata per l'arrivo di Mor

10 agosto 2017

Inattesa frenata nella trattativa per portare Emre Mor all'Inter. Quando sembrava solo questione di giorni, l'agente dell'attaccante turno ha gelato i tifosi nerazzurri, All'uscita dal vertice con i dirigenti nerazzurri, Muzzi Ozcan, non si è sbilanciato: "Non posso commentare, è una cosa che riguarda le due società. Emre Mor è un fuoriclasse, un top player. Se tornerò a breve a Milano? Non posso dire niente. Forse...".