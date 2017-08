Inter, frenata per Gabigol allo Sporting Lisbona: ingaggio troppo alto

12 agosto 2017

I contatti tra le due società sono cominciati e continueranno, come ha confermato l'agente del giocatore Wagner Ribeiro, ma quella che sembrava una via d'uscita comoda per la società nerazzurra e per il giocatore, si è trasformata in una strada dissestata e con l'orizzonte sempre più lontano. Colpa dei 2,7 milioni di euro percepiti di ingaggio dal numero 96, una cifra che - seppur smezzata come proposto dall'Inter - ha fatto arretrare lo Sporting.



Per avere Gabigol in prestito una stagione, liberando anche Spalletti di un possibile problema durante l'anno, il presidente Bruno de Carvalho è disposto a pagare solo gli eventuali bonus legati al rendimento del giocatore. Scenario che all'Inter non vogliono accettare con la volontà di mettere a libro paga solo metà dello stipendio del brasiliano. Anche questa trattativa però potrebbe saltare.