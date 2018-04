Inter-Eder, Zanetti: "Stiamo trattando, siamo a buon punto"

27 gennaio 2016

L'incontro avvenuto ieri tra gli agenti del giocatore e il Leicester di Ranieri ha certificato la migliore offerta degli inglesi, che sul piatto mettono un ingaggio da 2,5 milioni di euro mentre l'Inter non sembra intenzionata a superare i due milioni. L'Europeo con l'Italia è un obiettivo fondamentale per Eder, che anche per questo motivo sembra preferire decisamente l'opzione Inter in modo da poter restare in Serie A. Mancini insiste per il suo arrivo immediato, tanto che il tecnico lo vorrebbe a disposizione già per il derby di domenica. Nel frattempo Massimo Moratti fa da sponda all'allenatore nerazzurro: "Credo che il problema sia nel fare gol - dice l'ex numero uno interista alla Gazzetta dello Sport -. E quindi ho l'impressione che Eder sia decisamente il giocatore giusto per noi. Mi pare uno capace di poter dare una buona dose di gol. Più di Lavezzi? Mi pare di sì, anche se poi Lavezzi non lo vedo da tanto... In fondo è un fatto puramente tattico e realizzativo, e credo che il sampdoriano possa essere davvero l'innesto giusto".​