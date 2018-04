Inter, Eder ufficiale fino al 2020 L'attaccante: "Felicissimo dopo anni di sacrifici"

29 gennaio 2016

Eder è un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo le visite mediche e la firma è arrivato anche il comunicato ufficiale dei nerazzurri. L'attaccante, che arriva dalla Sampdoria in prestito biennale con diritto di riscatto condizionato, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. Sono felicissimo di essere qui. Tanti anni di sacrificio nel mio lavoro mi hanno portato ad arrivare in un grande club come l'Inter", il commento del bomber.

EDER ALLA PINETINA: IL SALUTO DI ZANETTI Eder è arrivato alla Pinetina per conoscere la squadra e per il primo allenamento. Ad accoglierlo il vicepresidente Zanetti.

BOLINGBROKE: "HA GRANDISSIME QUALITA'" Il CEO dell'Inter Michael Bolingbroke ha dato il benvenuto a Eder da parte di tutta la società: "Siamo contenti di accogliere Eder in squadra. È un giocatore con grandissime qualità ed esperienza internazionale. Darà una nuova dimensione al nostro gioco e sarà una soluzione in più per Roberto Mancini".

VISITE MEDICHE SUPERATE Prima l'istituto Humanitas, poi il palazzo milanese del Coni. In due ore e mezzo, trasferimenti compresi, Eder ha completato le rituali visite mediche e poco prima delle 13 ha preso la strada che conduce ad Appiano Gentile, alla Pinetina. Tutto è pronto per accoglierlo, alle 15: il primo allenamento con vista sul derby.

LE PRIME PAROLE: FORZA INTER Prima di recarsi al Coni per la seconda parte dei controlli, Eder si è limitato a un "forza Inter". Mancini ha appositamente spostato l'orario dalle 11 alle 15 per aspettarlo. L'ex bomber della Sampdoria scalpita e si candida per un posto da titolare nel derby.

FERRERO: "SORIANO RESTA ALLA SAMP" Massimo Ferrero ha di fatto confermato la cessione di Eder all'Inter. "Di Eder stiamo discutendo, vediamo. Soriano resta alla Sampdoria. Nel calcio la decisione spetta sempre al calciatore, noi presidenti non abbiamo questo potere. E' il giocatore che decide se andare, venire o restare", ha detto il presidente della Samp in Lega Calcio.